De acuerdo con información de Page Six , Demi Lovato fue vista con su nuevo novio, el músico Jordan Lutes, mejor conocido como Jute$, en Nueva York el pasado martes. Se supo que, mientras permanecieron en un restaurante, estuvieron acurrucándose y dándose besos a escondidas. Al salir, se les vio tomados de la mano.

Tras terminar su relación con el actor Max Ehrich en septiembre del 2020, a pesar de estar comprometidos en matrimonio, a la cantante estadounidense Demi Lovato no se le había visto desde ese entonces con una pareja formal, y hace apenas un par de días, fue captada en Nueva York con su nuevo novio, ¿pero quién es él?

En una de sus publicaciones más recientes en sus redes sociales, Jute$ no dudó en compartir un video de apenas unos cuantos segundos de la participación de su novia, Demi Lovato, en el programa de Jimmy Fallon. También le dedicó un emotivo mensaje que la cantante no tardó en responder.

“Todo lo que escribo proviene de experiencias personales”: Demi Lovato

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1, Demi Lovato, quien tuvo un breve noviazgo con el actor Cody Linley, comentó que todo lo que escribe proviene de experiencias personales, y que justo el año pasado, pasó por un momento complicado y regresó a su tratamiento.

“De hecho, no he escrito canciones de amor en mucho tiempo. Si reviso mi catálogo, tal vez haya como tres o cuatro canciones de amor en los últimos álbumes. Pero en realidad escribir una canción sobre, oye, ‘estoy enamorada de ti’. Lo encontré. Eso no ha existido en mucha de mi música. Entonces comencé a sentir estos sentimientos y pensé, ‘tengo que sacarlos de mi pecho’. Y quería escribir una canción inspirada en ‘Iris’ de Goo Goo Dolls… y la escribí. Y todo mi corazón está en esa canción”.