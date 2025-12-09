Creador de ICEBlock demanda al Gobierno por censura
Publicado el 12/08/2025 a las 19:04
- Demandante acusa censura federal
- App alertaba presencia de ICE
- Retiro desata batalla legal
Segun informa la agencia EFE, El creador de ICEBlock, una aplicación diseñada para rastrear la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, presentó este lunes una demanda contra el Gobierno estadounidense por presunta censura.
El desarrollador, Joshua Aaron, asegura que la Administración de Donald Trump violó su libertad de expresión al presionar a Apple para que eliminara la aplicación de su tienda digital.
Según la demanda, la decisión de retirar ICEBlock de la Apple Store constituye un acto que limita sus derechos constitucionales, específicamente los protegidos por la Primera Enmienda.
Aaron sostiene que su capacidad de crear y distribuir la aplicación fue coartada por acciones directas del Gobierno federal.
Presuntas presiones a Apple por parte del Gobierno
Creador de aplicación que rastrea agentes del ICE demanda al Gobierno de EEUU por censurahttps://t.co/z8RcGs7tgs
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 8, 2025
La querella fue presentada ante un tribunal de distrito del Distrito de Columbia, donde el desarrollador detalla lo que considera una intervención indebida del Estado.
En la demanda, Aaron afirma que la fiscal general, Pam Bondi, abusó de su poder cuando el Departamento de Justicia contactó a Apple para exigir la eliminación del servicio.
El creador insiste en que Apple actuó bajo presión y que la compañía no habría tomado la decisión de retirar la aplicación sin la influencia gubernamental.
ICEBlock dejó de estar disponible en octubre pasado, cuando fue retirada oficialmente de la tienda de aplicaciones de Apple.
Demanda por censura destaca retiro de ICEBlock
BREAKING: ICEBLOCK APP developer sues top Trump administration officials, accusing them of pressuring Apple to stifle his free speech and his right to create, distribute and promote ICEBlock.
Good!
I am for free speech. Are all of you MAGA SUPPORTERS? I assume Elon Musk is,… pic.twitter.com/gaftp4lkZz
— Brian Krassenstein (@krassenstein) December 8, 2025
La aplicación, gratuita para teléfonos iPhone, permitía a los usuarios reportar y recibir alertas sobre la presencia de agentes migratorios en un radio aproximado de ocho kilómetros.
Según el desarrollador, su objetivo era facilitar el intercambio comunitario de información de carácter público en un contexto marcado por redadas migratorias intensificadas.
La acción legal también argumenta que la eliminación de la aplicación perjudica a comunidades que dependen de herramientas digitales para organizarse y mantenerse informadas sobre operativos migratorios.
Para Aaron, la presión ejercida sobre Apple evidencia la intención del Gobierno de limitar herramientas que permitan a los migrantes conocer la presencia de agentes en sus comunidades.
Argumentos de seguridad presentados por el Gobierno
En respuesta a la controversia, la fiscal general Pam Bondi declaró que ICEBlock ponía en riesgo la seguridad de los agentes de ICE.
Bondi afirmó que la aplicación facilitaba la posibilidad de que los usuarios evadieran operativos migratorios, lo cual, según dijo, amenaza el trabajo de las fuerzas del orden.
La fiscal sostuvo que cualquier tecnología diseñada para interferir con operativos oficiales cruza una línea intolerable que compromete la seguridad pública.
La justificación presentada por Bondi recalca que el Gobierno considera que aplicaciones de este tipo pueden alentar comportamientos que pongan en peligro a agentes federales durante el cumplimiento de sus funciones.
Demanda por censura plantea debate tecnológico
A pesar de haber sido retirada de la tienda digital, ICEBlock sigue funcionando en los dispositivos de quienes la descargaron antes de su eliminación.
La demanda subraya que el desarrollador busca no solo restaurar la aplicación en la Apple Store, sino impedir que el Gobierno coaccione a empresas privadas en el manejo de servicios digitales.
Aaron espera que el tribunal determine que la Administración no puede influir en decisiones comerciales de compañías tecnológicas de manera que afecten la expresión y el intercambio de información.
El creador considera que la restauración de ICEBlock permitiría a los usuarios seguir recibiendo alertas comunitarias sobre la presencia de agentes migratorios, especialmente en zonas con actividad frecuente de ICE.
Tecnología y política migratoria en disputa legal
La aplicación fue lanzada en abril como respuesta a lo que Aaron describe como una campaña “sin precedentes” del Gobierno de Trump contra inmigrantes indocumentados.
Según lo explicado en la demanda, el objetivo de ICEBlock era proporcionar a los usuarios una herramienta de organización comunitaria en un entorno marcado por detenciones y deportaciones intensificadas.
El desarrollador sostiene que la presión federal sobre Apple forma parte de un patrón mayor de acciones destinadas a limitar herramientas digitales que permiten a los migrantes acceder a información útil para su protección.
La intensificación de las redadas migratorias se ha convertido en un punto central de la política migratoria estadounidense en los últimos meses.