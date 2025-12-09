Creador de ICEBlock demanda al Gobierno por censura

Demandante acusa censura federal

App alertaba presencia de ICE

Retiro desata batalla legal

Segun informa la agencia EFE, El creador de ICEBlock, una aplicación diseñada para rastrear la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, presentó este lunes una demanda contra el Gobierno estadounidense por presunta censura.

El desarrollador, Joshua Aaron, asegura que la Administración de Donald Trump violó su libertad de expresión al presionar a Apple para que eliminara la aplicación de su tienda digital.

Según la demanda, la decisión de retirar ICEBlock de la Apple Store constituye un acto que limita sus derechos constitucionales, específicamente los protegidos por la Primera Enmienda.

Aaron sostiene que su capacidad de crear y distribuir la aplicación fue coartada por acciones directas del Gobierno federal.

Presuntas presiones a Apple por parte del Gobierno

Creador de aplicación que rastrea agentes del ICE demanda al Gobierno de EEUU por censurahttps://t.co/z8RcGs7tgs — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 8, 2025



La querella fue presentada ante un tribunal de distrito del Distrito de Columbia, donde el desarrollador detalla lo que considera una intervención indebida del Estado.

En la demanda, Aaron afirma que la fiscal general, Pam Bondi, abusó de su poder cuando el Departamento de Justicia contactó a Apple para exigir la eliminación del servicio.

El creador insiste en que Apple actuó bajo presión y que la compañía no habría tomado la decisión de retirar la aplicación sin la influencia gubernamental.

ICEBlock dejó de estar disponible en octubre pasado, cuando fue retirada oficialmente de la tienda de aplicaciones de Apple.