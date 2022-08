“Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo”, apuntó. Cabe señalar que el padre de Fernando del Solar murió casi 18 días antes que el artista.

Además, la viuda del exconductor de ‘La Academia’ dijo que lo ayudó con los trámites de la demanda debido a que Fernando del Solar estaba de luto por la muerte de su padre. “Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad”, dijo Anna Ferro, según Milenio.

Sin embargo, también aseguró que el también exconductor de ‘Hoy’ dejó una propiedad para cada uno de sus hijos y que pagaba gastos como doctores, colegiaturas, uniformes, etc. “Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba. La mamá de los chicos cobraba las rentas de estas casas para la manutención de los niños”, dijo Anna Ferro, de acuerdo con Milenio .

Al parecer el tema principal de la demanda era la colegiatura de Luciano y Paolo, hijos de Ingrid y Fernando. De acuerdo con el medio citado, la viuda de Fernando del Solar dijo que el argentino no estaba de acuerdo con el costo tan elevado de las colegiaturas de Luciano y Paolo.

“Aún hay cosas que no me las creo”, la viuda del conductor revela cuales fueron sus últimas palabras

A más de un mes de la muerte del carismático conductor, Anna Ferro también declaró para ¡Hola! como se siente: “Qué rápido se va el tiempo… Aún hay cosas que no me las creo y entro de repente en negación… Algo que sí estoy aprendiendo en este camino que lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Entonces cuando te invada el miedo, llénate de amor”.

Por otra parte, la viuda del argentino también dio a conocer cuáles fueron las últimas palabras que dijo antes de morir. “Nunca dejó de luchar. Al final, me dijo: ‘Quiero seguir, pero estoy cansado’. Yo digo que su cuerpo se le quedó chico…y se transformó en luz”, declaró para la revista ¡Hola!