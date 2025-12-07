Demanda de Christian Nodal contra Cazzu reaviva sospechas de infidelidad y desata nueva polémica
Publicado el 12/07/2025 a las 15:50
- Demanda de Nodal contra Cazzu
- Fechas generan contradicciones
- Cazzu rompe el silencio indirecto
La tensión entre Christian Nodal y Cazzu volvió a escalar luego de que se hiciera pública la demanda que él interpuso para modificar los términos de convivencia con su hija, Inti.
El documento legal expone que el cantante mexicano busca involucrarse más en la crianza de la menor, quien cumplió dos años en septiembre.
La revelación causó un fuerte impacto mediático, pues el programa “Ventaneando” difundió detalles de la demanda y cifras que han alimentado nuevas controversias.
Entre ellas destaca la afirmación de que Nodal habría aportado “más de 12 millones de pesos en los últimos 12 meses para la manutención de la niña”.
Lo que Nodal exige en el proceso legal
Según la documentación presentada, Nodal argumenta que no puede convivir activamente con su hija debido a que Cazzu presuntamente se lo impide.
La demanda también señala que la rapera argentina estaría negándose a tramitar el pasaporte mexicano de Inti, necesario para que pueda viajar a Estados Unidos, donde reside el intérprete.
Además, el escrito detalla que ella habría solicitado un incremento en la pensión alimenticia, lo que complica aún más la relación entre ambos.
Este conjunto de señalamientos hizo que el caso adquiriera una dimensión pública que ambos artistas habían intentado evitar.
La demanda reaviva sospechas de infidelidad
Usuarios en redes sociales comenzaron a vincular el proceso legal con la posibilidad de que Nodal haya mantenido una relación paralela con Ángela Aguilar.
La teoría surgió porque en la demanda se especifica que Nodal empezó a entregar dinero para la manutención el 6 de mayo de 2024, mientras que él mismo declaró que terminó su relación con Cazzu el 8 de mayo.
En el documento se lee: “Es importante destacar que del 6 de mayo al 4 de noviembre de 2024 toda cantidad que fue entregada a la madre para mi hija se hizo por instrucción expresa de ella, fue por conducto de terceros”.
Los críticos aseguran que estas fechas contradicen su versión sobre cómo inició su romance con Ángela Aguilar.
Qué dicen Nodal, Ángela y Cazzu
Nodal ha sostenido públicamente que la relación con Cazzu llevaba meses en crisis antes de su ruptura formal.
Después de ello, afirma, inició su noviazgo con Ángela Aguilar, negando categóricamente haber sido infiel.
Ángela también defendió esta postura al declarar que “no se rompió ningún corazón”, aunque Cazzu contradijo esa afirmación diciendo que “se rompió más que un corazón”.
Hasta el momento, la argentina no se ha pronunciado de forma directa sobre la demanda ni sobre las fechas que han encendido las especulaciones.
Un capítulo más en una historia mediática intensa
La disputa entre ambos artistas ha evolucionado desde la separación hasta convertirse en un conflicto legal con fuertes repercusiones públicas.
Además, la demanda no solo busca modificar acuerdos parentales, sino que ha reabierto dudas sobre la cronología sentimental del cantante.
Para muchos seguidores, la controversia confirma inconsistencias entre lo declarado por Nodal y lo expuesto en el documento judicial.
El caso sigue abierto, y mientras avanza en los tribunales, también continúa generando debate en redes y medios de espectáculos, apuntó ‘El Heraldo de México‘.