Demanda de Christian Nodal contra Cazzu reaviva sospechas de infidelidad y desata nueva polémica

Demanda de Nodal contra Cazzu

Fechas generan contradicciones

Cazzu rompe el silencio indirecto

La tensión entre Christian Nodal y Cazzu volvió a escalar luego de que se hiciera pública la demanda que él interpuso para modificar los términos de convivencia con su hija, Inti.

El documento legal expone que el cantante mexicano busca involucrarse más en la crianza de la menor, quien cumplió dos años en septiembre.

La revelación causó un fuerte impacto mediático, pues el programa “Ventaneando” difundió detalles de la demanda y cifras que han alimentado nuevas controversias.

Entre ellas destaca la afirmación de que Nodal habría aportado “más de 12 millones de pesos en los últimos 12 meses para la manutención de la niña”.

Lo que Nodal exige en el proceso legal

Según la documentación presentada, Nodal argumenta que no puede convivir activamente con su hija debido a que Cazzu presuntamente se lo impide.

La demanda también señala que la rapera argentina estaría negándose a tramitar el pasaporte mexicano de Inti, necesario para que pueda viajar a Estados Unidos, donde reside el intérprete.

Además, el escrito detalla que ella habría solicitado un incremento en la pensión alimenticia, lo que complica aún más la relación entre ambos.

Este conjunto de señalamientos hizo que el caso adquiriera una dimensión pública que ambos artistas habían intentado evitar.