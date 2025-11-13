Demanda contra ICE por abusos en la mayor cárcel migratoria de California

Abusos en cárcel migratoria

Demanda colectiva contra ICE

Condiciones médicas negligentes

Siete detenidos en la mayor cárcel migratoria de California presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alegando que son expuestos a condiciones inhumanas y castigos injustificados en la instalación administrada por una compañía privada.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció este jueves la querella legal, que apunta específicamente al Centro de Detención de California City, ubicado en el condado de Kern, al norte de Los Ángeles.

El centro tiene capacidad para albergar a 2560 detenidos, lo que lo convierte en la cárcel migratoria más grande del estado.

Los demandantes buscan representar a todas las personas detenidas en California City, argumentando que son sometidos a “condiciones punitivas” que incluyen alojamientos insalubres.

También denuncian escasez de alimentos y agua, así como temperaturas extremadamente bajas que afectan su salud y bienestar.

Las restricciones a las visitas familiares forman parte central de sus señalamientos, al considerar que limitan injustificadamente el contacto con sus seres queridos.

Además, afirman que enfrentan aislamientos forzosos y confinamientos solitarios prolongados sin justificación clara o supervisión adecuada.