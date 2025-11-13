Demanda contra ICE por abusos en la mayor cárcel migratoria de California
Publicado el 11/13/2025 a las 14:39
- Abusos en cárcel migratoria
- Demanda colectiva contra ICE
- Condiciones médicas negligentes
Siete detenidos en la mayor cárcel migratoria de California presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alegando que son expuestos a condiciones inhumanas y castigos injustificados en la instalación administrada por una compañía privada.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció este jueves la querella legal, que apunta específicamente al Centro de Detención de California City, ubicado en el condado de Kern, al norte de Los Ángeles.
El centro tiene capacidad para albergar a 2560 detenidos, lo que lo convierte en la cárcel migratoria más grande del estado.
Los demandantes buscan representar a todas las personas detenidas en California City, argumentando que son sometidos a “condiciones punitivas” que incluyen alojamientos insalubres.
Demanda contra ICE revela abusos en California City
También denuncian escasez de alimentos y agua, así como temperaturas extremadamente bajas que afectan su salud y bienestar.
Las restricciones a las visitas familiares forman parte central de sus señalamientos, al considerar que limitan injustificadamente el contacto con sus seres queridos.
TE PUEDE INTERESAR: Dueño de carnicería en Chicago le niega servicio al ICE y los corre de su tienda (VIDEO)
Además, afirman que enfrentan aislamientos forzosos y confinamientos solitarios prolongados sin justificación clara o supervisión adecuada.
Atención médica y acceso legal en entredicho
La demanda detalla que la atención médica en el centro es inadecuada, lo que priva de tratamiento a personas con enfermedades potencialmente mortales como cáncer, diabetes y condiciones cardíacas.
Uno de los casos incluidos en la querella es el de Yuri Alexander Roque Campos, quien ha sido hospitalizado de emergencia en dos ocasiones desde su llegada al centro.
Según la denuncia, a Roque Campos se le negaron sus medicamentos esenciales para una condición cardíaca durante varios días seguidos.
Un médico le advirtió que podía morir si interrumpía su tratamiento, pero el detenido afirma que sigue sin recibir su medicación de manera constante desde septiembre.
La querella también acusa a ICE de negligencia hacia los detenidos con discapacidad, como la falta de intérpretes de lengua de señas y la carencia de sillas de ruedas u otros artículos esenciales.
Los detenidos aseguran además que han enfrentado obstáculos significativos para acceder a asesoría legal.
Reportan demoras de semanas para realizar llamadas legales y largas esperas para obtener visitas presenciales con sus abogados.
“Ningún ser humano, inmigrante o no, debería estar sometido a estas condiciones horrendas”, declaró Gustavo Guevara, uno de los demandantes, en un comunicado incluido en la denuncia.
Violaciones constitucionales y señalamientos a CoreCivic
El centro de detención es administrado por CoreCivic. Una empresa privada que enfrenta acusaciones de negligencia relacionadas con la gestión de instalaciones bajo contrato con ICE.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
Los detenidos alegan violaciones a la Primera y Quinta Enmienda y buscan que se remedien las prácticas descritas en la querella.
Kyle Virgien, abogado principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. Sostuvo en un comunicado que el acceso a necesidades básicas como alimentación, atención médica y asistencia jurídica son derechos constitucionales protegidos.
Afirmó que estas garantías deben extenderse a todas las personas detenidas sin excepción.
“El trato que reciben las personas detenidas en el centro de California City es un ejemplo más del absoluto desprecio del ICE por los derechos y la dignidad de las personas bajo su custodia”, agregó Virgien.
Además de ACLU, la California Collaborative for Immigrant Justice y el bufete Keker Van Nest & Peters LLP representan a los demandantes en esta acción legal.