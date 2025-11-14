Jueza permite demanda por difamación contra exasesor de Trump
Publicado el 11/13/2025 a las 20:25
- Jueza admite demanda por difamación
- Exasesor de Trump condenado
- Víctima acusa manipulación religiosa
Segun informa la agencia EFE, Una jueza del condado de Dallas determinó que la demanda por difamación presentada contra Robert Morris debe continuar su curso judicial.
El fallo rechaza la petición del exasesor espiritual de Trump y de la iglesia Gateway de ser exonerados bajo argumentos religiosos.
La jueza Emily Tobolowsky señaló que existen indicios suficientes del posible delito para permitir que el caso avance.
La defensa había alegado que la Primera Enmienda impedía al Estado intervenir en asuntos internos de la iglesia.
Acusaciones de difamación y abuso contra Morris
La demandante Cindy Clemishire acusa a Morris y a Gateway Church de utilizar a sus miembros para difamarla públicamente.
Según su denuncia, la iglesia minimizó y tergiversó el abuso sexual que ella sufrió siendo menor de edad.
Clemishire afirmó que los abusos ocurrieron entre los 12 y los 16 años durante la década de 1980.
También sostiene que la institución religiosa promovió versiones falsas para desacreditar su testimonio.
Demanda contra exasesor de Trump tras condena por abuso
En octubre pasado, Robert Morris se declaró culpable de haber abusado sexualmente de Clemishire en el periodo señalado.
El líder religioso recibió una condena suspendida de 10 años, con seis meses de prisión obligatoria y una restitución de 250.000 dólares.
El caso atrajo atención nacional por la relevancia política y religiosa que Morris mantenía desde hace años.
Su posición dentro del ámbito evangélico conservador incrementó el impacto de las acusaciones en su contra.
Vínculos pasados de Morris con Trump
La relación entre Morris y Donald Trump comenzó en 2016, cuando integró el consejo evangélico ejecutivo del entonces candidato republicano.
Ese grupo colaboró con la estrategia política de Trump para acercarse al electorado religioso.
En 2020, Trump visitó la iglesia Gateway para un evento social en el que Morris fue anfitrión.
Los reportes de aquella época resaltaban la influencia del pastor en el entorno político conservador.
Avances legales y próximos pasos del caso
La jueza Emily Tobolowsky dejó claro que tanto Morris como la iglesia Gateway deberán responder ante la justicia por las acusaciones presentadas.
El fallo permitirá que la demandante Cindy Clemishire continúe aportando evidencia sobre la supuesta difamación ejercida en su contra.
El proceso judicial mantiene la atención pública debido a la relevancia política y religiosa del exasesor implicado.
Las próximas audiencias definirán el curso legal de la demanda mientras crece el escrutinio sobre la conducta de la institución religiosa.