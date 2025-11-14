Jueza permite demanda por difamación contra exasesor de Trump

Jueza admite demanda por difamación

Exasesor de Trump condenado

Víctima acusa manipulación religiosa

Segun informa la agencia EFE, Una jueza del condado de Dallas determinó que la demanda por difamación presentada contra Robert Morris debe continuar su curso judicial.

El fallo rechaza la petición del exasesor espiritual de Trump y de la iglesia Gateway de ser exonerados bajo argumentos religiosos.

La jueza Emily Tobolowsky señaló que existen indicios suficientes del posible delito para permitir que el caso avance.

La defensa había alegado que la Primera Enmienda impedía al Estado intervenir en asuntos internos de la iglesia.

Acusaciones de difamación y abuso contra Morris

La demandante Cindy Clemishire acusa a Morris y a Gateway Church de utilizar a sus miembros para difamarla públicamente.

Según su denuncia, la iglesia minimizó y tergiversó el abuso sexual que ella sufrió siendo menor de edad.

Clemishire afirmó que los abusos ocurrieron entre los 12 y los 16 años durante la década de 1980.

También sostiene que la institución religiosa promovió versiones falsas para desacreditar su testimonio.