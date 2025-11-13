Demanda colectiva contra Amazon denuncia políticas de asistencia abusivas
Publicado el 12/11/2025 a las 22:40
- Demandan a Amazon por ausentismo
- Alegan políticas punitivas internas
- Trabajadora denuncia represalias médicas
Segun informa CBS, La demanda colectiva contra Amazon sostiene que la empresa emplea un sistema automatizado que penaliza a empleados que solicitan permisos avalados por ley.
El documento legal asegura que las políticas internas generan un entorno de miedo entre los trabajadores que necesitan ausentarse por enfermedad, lesión o el cuidado de un familiar.
Los demandantes afirman que estas prácticas desalientan el uso de derechos protegidos por las leyes estatales y federales.
La acción judicial acusa directamente a Amazon de violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y las normas antidiscriminación del estado de Nueva York.
Acusaciones sobre el manejo de adaptaciones laborales
Inimai Chettiar, presidente de A Better Balance, afirmó que los empleados de Amazon se ven obligados a elegir entre su salud y su salario.
Amazon respondió en un comunicado rechazando completamente las alegaciones y defendiendo sus políticas internas.
La compañía aseguró que cada solicitud de adaptación se evalúa individualmente para garantizar ajustes adecuados.
Según Amazon, la salud y el bienestar de los empleados son la prioridad, y el sistema de apoyo laboral se actualiza constantemente.
Caso de Cayla Lyster expone tensiones internas en Amazon
La trabajadora Cayla Lyster presentó la demanda tras experimentar presuntos retrasos y represalias mientras esperaba adaptaciones médicas.
Ella padece el síndrome de Ehlers-Danlos y asegura que Amazon demoró respuestas esenciales para su bienestar laboral.
Lyster afirma que la empresa le descontó tiempo no remunerado y la amenazó con disciplina laboral por ausencias justificadas.
La demanda argumenta que la empleada estuvo cerca de ser despedida por un proceso interno lento y poco claro.
Investigación previa apuntaría a un problema repetido
A Better Balance investigó durante cinco años el trato de Amazon a trabajadoras embarazadas y empleados con discapacidad.
La organización asegura haber documentado casos que muestran patrones similares de penalización o demoras en adaptaciones.
Chettiar señaló que la nueva demanda refleja un problema más amplio relacionado con la estructura disciplinaria de Amazon.
La acción colectiva solicita compensaciones económicas, daños punitivos y un juicio por jurado.
Lo que sigue en la demanda colectiva contra Amazon
Los abogados de Cayla Lyster esperan que el caso avance a audiencia preliminar en los próximos meses, donde se definirá si la demanda colectiva contra Amazon continúa como acción grupal.
La organización A Better Balance anticipa que podrían presentarse más testimonios de empleados que aseguran haber enfrentado situaciones similares dentro de la empresa.
Amazon deberá responder formalmente ante el tribunal y podría buscar desestimar la demanda o proponer cambios internos para reforzar su defensa pública.
El proceso judicial podría extenderse durante años, pero el caso ya ha encendido un debate nacional sobre cómo las grandes corporaciones manejan la asistencia laboral y las adaptaciones médicas de sus empleados.