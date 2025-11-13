Demanda colectiva contra Amazon denuncia políticas de asistencia abusivas

Demandan a Amazon por ausentismo

Alegan políticas punitivas internas

Trabajadora denuncia represalias médicas

Segun informa CBS, La demanda colectiva contra Amazon sostiene que la empresa emplea un sistema automatizado que penaliza a empleados que solicitan permisos avalados por ley.

El documento legal asegura que las políticas internas generan un entorno de miedo entre los trabajadores que necesitan ausentarse por enfermedad, lesión o el cuidado de un familiar.

Los demandantes afirman que estas prácticas desalientan el uso de derechos protegidos por las leyes estatales y federales.

La acción judicial acusa directamente a Amazon de violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y las normas antidiscriminación del estado de Nueva York.

Acusaciones sobre el manejo de adaptaciones laborales

Amazon sued in class action lawsuit over workplace absence practices. https://t.co/0FRL57KScB — CBS News (@CBSNews) November 13, 2025



Inimai Chettiar, presidente de A Better Balance, afirmó que los empleados de Amazon se ven obligados a elegir entre su salud y su salario.

Amazon respondió en un comunicado rechazando completamente las alegaciones y defendiendo sus políticas internas.

La compañía aseguró que cada solicitud de adaptación se evalúa individualmente para garantizar ajustes adecuados.

Según Amazon, la salud y el bienestar de los empleados son la prioridad, y el sistema de apoyo laboral se actualiza constantemente.