Dejan afuera del gimnasio a JLo y se le ve molesta

No es una sorpresa que decidiera mostrarse al natural una vez más, ya que en esta ocasión la famosa se dirigía a comenzar con su rutina de ejercicios. Sin embargo, el hecho de que apareciera sin maquillaje fue algo que los usuarios no dejaron pasar y lo comentaron en las redes sociales.

La ‘diva del Bronx’ constantemente se deja ver al natural en sus redes sociales. Y es que le gusta compartir sus rutinas de belleza con sus seguidores, por lo que no es ninguna sorpresa para sus fanáticos verla sin una gota de maquillaje en múltiples ocasiones.

Reaccionan a la aparición de la cantante

Luego de que la cuenta de Instagram de ‘Suelta la Sopa’ compartiera las fotografías de Jennifer Lopez a las afueras de su gimnasio, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Y es que hubo quienes encontraron sus expresiones graciosas, mientras que otros aprovecharon para dejar las críticas para la famosa.

«Se ve viejita la niña», «La última foto es como: ¿es en serio? ¿Estás tomando foto? No me jod*s», «Bendito. Se ve viejita», «Ya no puede uno estirar jeta tranquil», «¡El maquillaje hace milagros!», son algunos de los comentarios que han dejado en la publicación. Para ver las fotos da clic AQUÍ.