Sin embargo, horas después del ataque, las autoridades confirmaron en redes sociales que el sospechoso ha sido capturado: “Deion Patterson ha sido detenido”, tuiteó el Departamento de Policía del condado de Cobb el miércoles por la noche, de acuerdo con el portal The Sun .

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas que lamentablemente vivieron momentos de terror en el centro clínico y que uno de ellos perdió la vida. Las imágenes mostraban a policías fuertemente armados corriendo hacia la escena del crimen. Archivado como: Deion Patterson arrestado

¿Qué sucedió en el edificio médico de Northside?

Las autoridades habían invadido el bullicioso vecindario del centro de la ciudad ese mismo día en busca del sospechoso, quien huyó después del tiroteo. La policía dijo en un comunicado que el pistolero, a quien identificaron como Deion Patterson, de 24 años, fue capturado el miércoles por la noche. Las autoridades no dieron a conocer de inmediato información adicional sobre dónde se encontró a Patterson, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

A su vez, los agentes dijeron que Patterson robó un vehículo y se alejó después de dispararle a cinco mujeres en el piso 11 de un edificio médico de Northside poco después del mediodía. La instalación se encuentra en un área comercial llena de torres de oficinas y apartamentos de gran altura y la noticia del tiroteo hizo que los trabajadores y los asistentes al almuerzo se refugiaron en el lugar durante horas. Archivado como: Deion Patterson arrestado