Inicio » Deportes » Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en la ciudad de Atlanta

Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en la ciudad de Atlanta

España jugará dos veces en el Mercedes-Benz Stadium. Conoce el calendario completo en esta sede clave.
Por 
2025-12-10T18:31:42+00:00
Foto: Shutterstock

Publicado el 12/10/2025 a las 13:31

La FIFA confirmó oficialmente los cinco partidos que se jugarán en Atlanta durante la fase de grupos del Mundial 2026, todos en el imponente Mercedes-Benz Stadium.

España, protagonista en Georgia

Definidos partidos del Mundial 2026 en Atlanta
Definidos partidos del Mundial 2026 en Atlanta / FOTO: EFE

La selección española disputará dos encuentros en Atlanta:

  • 15 de junio (Partido 14 – Grupo H): España 🆚 Cabo Verde — 12:00 p.m.

  • 21 de junio (Partido 38 – Grupo H): España 🆚 Arabia Saudí — 12:00 p.m.

Otros partidos confirmados en Atlanta:

  • 18 de junio (Partido 25 – Grupo A): Sudáfrica 🆚 Ganador del repechaje UEFA* — 12:00 p.m.

  • 24 de junio (Partido 50 – Grupo C): Marruecos 🆚 Haití — 6:00 p.m.

  • 27 de junio (Partido 72 – Grupo K): Uzbekistán 🆚 Ganador del repechaje intercontinental** — 7:30 p.m.

* Repechaje UEFA: Dinamarca / Macedonia del Norte / República Checa / Irlanda
** Repechaje intercontinental: RD Congo / Jamaica / Nueva Caledonia

Atlanta, ciudad protagonista del torneo

Con cinco partidos en su calendario, Atlanta se posiciona como una de las sedes más activas del Mundial 2026. Su moderno estadio, capacidad logística y conexión internacional la consolidan como un punto clave del evento global.

Definidos partidos del Mundial 2026 en Atlanta / Foto: Shutterstock

