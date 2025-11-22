Buscar
Inicio » Deportes » Estos son los partidos del playoff del Mundial que se jugarán en Guadalajara y Monterrey

La FIFA confirmó los horarios y sedes del repechaje intercontinental. Guadalajara y Monterrey recibirán los duelos que otorgan los últimos dos boletos al Mundial 2026.
Por 
2025-11-22T05:29:17+00:00
Foto: FIFA

Publicado el 11/22/2025 a las 00:29

La FIFA anunció los horarios oficiales del playoff intercontinental, torneo que definirá los últimos dos clasificados a la Copa Mundial 2026. Las sedes serán Guadalajara y Monterrey, ambas ya confirmadas como anfitrionas del Mundial.

Seis selecciones, cuatro partidos clave:
Los equipos participantes son: Congo, Bolivia, Iraq, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco)

  • Nueva Caledonia vs Jamaica
    26 de marzo |  22:00 ET / 19:00 PT

  • Ganador vs Congo
    31 de marzo |  17:00 ET / 14:00 PT

Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo León)

  • Bolivia vs Surinam
    26 de marzo | 19:00 ET / 16:00 PT

  • Ganador vs Iraq
     31 de marzo | 23:00 ET / 20:00 PT

Última oportunidad para llegar al Mundial

Los ganadores de estas llaves conseguirán los dos últimos cupos disponibles para la Copa del Mundo 2026, que se disputará por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

