Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx

Toluca, América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Xolos y Juárez ya tienen fechas y horarios para sus duelos.

La Liga MX confirmó los días y horarios oficiales de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, que iniciarán esta semana. Ocho equipos lucharán por la gloria del fútbol mexicano.

🏆 Toluca, el campeón defensor

Los Diablos Rojos buscarán revalidar su título, pero enfrentarán a rivales históricos como América, Chivas, Tigres, Cruz Azul y Monterrey. El único sin estrella en Primera División es FC Juárez, que llega tras superar el Play-In.

Toluca vs FC Juárez

Ida: Miércoles 26 de noviembre / 19:00 h (20:00 ET) / Olímpico Benito Juárez

Vuelta: Sábado 29 de noviembre / 19:05 h (20:05 ET) / Nemesio Diez

Último duelo: Toluca 2-0 Juárez (J4)

Tigres vs Xolos

Ida: Miércoles 26 de noviembre / 23:00 h (00:00 ET) / Estadio Caliente

Vuelta: Sábado 29 de noviembre / 21:10 h (22:10 ET) / Estadio Universitario

Último duelo: Tigres 2-0 Xolos (J15)

Cruz Azul vs Chivas

Ida: Jueves 27 de noviembre / 20:07 h (21:07 ET) / Estadio Akron

Vuelta: Domingo 30 de noviembre / 19:00 h (20:00 ET) / Olímpico Universitario

Último duelo: Chivas 1-2 Cruz Azul (J7)

América vs Monterrey

Ida: Miércoles 26 de noviembre / 21:05 h (22:05 ET) / Estadio BBVA

Vuelta: Sábado 29 de noviembre / 17:00 h (18:00 ET) / Ciudad de los Deportes

Último duelo: Monterrey 2-2 América (J9)

