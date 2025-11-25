Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx
Publicado el 11/24/2025 a las 23:12
La Liga MX confirmó los días y horarios oficiales de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, que iniciarán esta semana. Ocho equipos lucharán por la gloria del fútbol mexicano.
🏆 Toluca, el campeón defensor
Los Diablos Rojos buscarán revalidar su título, pero enfrentarán a rivales históricos como América, Chivas, Tigres, Cruz Azul y Monterrey. El único sin estrella en Primera División es FC Juárez, que llega tras superar el Play-In.
Toluca vs FC Juárez
-
Ida: Miércoles 26 de noviembre / 19:00 h (20:00 ET) / Olímpico Benito Juárez
-
Vuelta: Sábado 29 de noviembre / 19:05 h (20:05 ET) / Nemesio Diez
-
Último duelo: Toluca 2-0 Juárez (J4)
Tigres vs Xolos
-
Ida: Miércoles 26 de noviembre / 23:00 h (00:00 ET) / Estadio Caliente
-
Vuelta: Sábado 29 de noviembre / 21:10 h (22:10 ET) / Estadio Universitario
-
Último duelo: Tigres 2-0 Xolos (J15)
Cruz Azul vs Chivas
-
Ida: Jueves 27 de noviembre / 20:07 h (21:07 ET) / Estadio Akron
-
Vuelta: Domingo 30 de noviembre / 19:00 h (20:00 ET) / Olímpico Universitario
-
Último duelo: Chivas 1-2 Cruz Azul (J7)
América vs Monterrey
-
Ida: Miércoles 26 de noviembre / 21:05 h (22:05 ET) / Estadio BBVA
-
Vuelta: Sábado 29 de noviembre / 17:00 h (18:00 ET) / Ciudad de los Deportes
-
Último duelo: Monterrey 2-2 América (J9)
