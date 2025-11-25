Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx

Toluca, América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Xolos y Juárez ya tienen fechas y horarios para sus duelos.
Por 
2025-11-25T04:12:32+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Foto: Liga MX

Publicado el 11/24/2025 a las 23:12

La Liga MX confirmó los días y horarios oficiales de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, que iniciarán esta semana. Ocho equipos lucharán por la gloria del fútbol mexicano.

🏆 Toluca, el campeón defensor
Los Diablos Rojos buscarán revalidar su título, pero enfrentarán a rivales históricos como América, Chivas, Tigres, Cruz Azul y Monterrey. El único sin estrella en Primera División es FC Juárez, que llega tras superar el Play-In.

Toluca vs FC Juárez

Definidos los Cuartos de Final del Apertura 2025: Fechas y horarios
Definidos los Cuartos de Final del Apertura 2025: Fechas y horarios / Foto: EFE

  • Ida: Miércoles 26 de noviembre / 19:00 h   (20:00 ET)  / Olímpico Benito Juárez

  • Vuelta: Sábado 29 de noviembre / 19:05 h (20:05 ET)  / Nemesio Diez

  • Último duelo: Toluca 2-0 Juárez (J4)

Tigres vs Xolos

Definidos los Cuartos de Final del Apertura 2025: Fechas y horarios / Foto: Content Hub

  • Ida: Miércoles 26 de noviembre / 23:00 h (00:00 ET)   / Estadio Caliente

  • Vuelta: Sábado 29 de noviembre / 21:10 h  (22:10 ET)  / Estadio Universitario

  • Último duelo: Tigres 2-0 Xolos (J15)

Cruz Azul vs Chivas

Cruz azul, América,Definidos los Cuartos de Final del Apertura 2025: Fechas y horarios
Definidos los Cuartos de Final del Apertura 2025: Fechas y horarios / FOTO: EFE

  • Ida: Jueves 27 de noviembre / 20:07 h (21:07 ET)  / Estadio Akron

  • Vuelta: Domingo 30 de noviembre / 19:00 h (20:00 ET)  / Olímpico Universitario

  • Último duelo: Chivas 1-2 Cruz Azul (J7)

América vs Monterrey

Definidos los Cuartos de Final del Apertura 2025: Fechas y horarios / Foto: EFE

  • Ida: Miércoles 26 de noviembre / 21:05 h (22:05 ET)   / Estadio BBVA

  • Vuelta: Sábado 29 de noviembre / 17:00 h (18:00 ET) / Ciudad de los Deportes

  • Último duelo: Monterrey 2-2 América (J9)

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

Etiquetas: ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Barcelona, Brujas, Empate

La Champions League regresa con partidazos

¿Raúl Jiménez es el mejor jugador mexicano del 2025?

Vinícius Júnior no quiere renovar con el Real Madrid
everton,

Bochorno del United tras la expulsión insólita de Gueye
Cristiano, Ronaldo, Gol

Cristiano Ronaldo llega a 954 goles con una chilena monumental