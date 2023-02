“‘Córtate el pelo’ para no llamar la atención y para no ser tan atractivo”

“Por consejo del abogado de Pablo Lyle, le dijo ‘córtate el pelo’ para no llamar la atención y para no ser tan atractivo, porque va estar con más de mil 100 reclusos que no tienen contacto con mujeres y le dijeron eres muy bonito”, señaló Javier Ceriani durante la transmisión de Chisme No Like asegurando que el abogado del actor se lo dijo.

Ante esto, su compañera Elisa Beristaín señaló que ella tenía otra versión sobre el porqué Pablo Lyle apareció con el cabello rapado, “Cuando llegas a la cárcel por higiene les piden que se rapen, además, si ahorita está rapadito, creo yo que está más a la moda”, comentó la conductora de Chisme No Like. Archivado como: Defensa de Pablo Lyle. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.