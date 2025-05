Defensa de Luigi Mangione pide retirar cargos de terrorismo y denuncia imputación en tres jurisdicciones

La defensa legal de Luigi Mangione, acusado de asesinar al ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson solicitó este miércoles al tribunal de Nueva York retirar los cargos de terrorismo que enfrenta su cliente.

Argumentando que no se han acreditado los elementos legales necesarios para sostener dicha imputación.

Mangione, de 26 años, enfrenta actualmente once cargos estatales en Nueva York, incluyendo asesinato en primer grado y asesinato como crimen terrorista, por el presunto homicidio ocurrido el pasado 4 de diciembre de 2024.

Según la defensa, el gran jurado no presentó pruebas suficientes que demuestren que el acusado actuó con la intención de intimidar o coaccionar a la población, un requisito clave en los cargos por terrorismo.

Luigi Mangione has pleaded not guilty to all federal charges, will face trial. pic.twitter.com/2IFvwkeEjY

— Pop Base (@PopBase) April 25, 2025