Defensa de “El Mayo” solicita aplazar sentencia 90 días ante dificultades para reunir evidencia clave
Publicado el 12/10/2025 a las 13:12
- Defensa de El Mayo sobre sentencia
- Testigos difíciles de localizar
- Violencia retrasa documentación
La defensa legal de Ismael “El Mayo” Zambada solicitó un aplazamiento de al menos 90 días para la audiencia final en la que se dictará su sentencia por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
El cofundador del Cártel de Sinaloa se declaró culpable y espera una resolución judicial que marcará uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente del crimen organizado.
La audiencia está prevista para el 12 de enero, según la Corte Federal del Distrito de Nueva York, pero su abogado insiste en que las condiciones actuales impiden avanzar con normalidad.
La solicitud fue presentada mediante una carta dirigida al juez Brian E. Cogan, encargado de conducir la fase final del caso.
Una captura con antecedentes y un proceso complejo
Zambada llegó a Estados Unidos privado de su libertad tras ser secuestrado por un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien, de acuerdo con registros judiciales, lo entregó posteriormente a la DEA.
El veterano capo figuraba durante décadas entre los más buscados, siendo considerado pieza clave en la estructura del cártel.
El caso ha atraído enorme atención debido a su trayectoria y al peso histórico que tiene dentro del narcotráfico en México.
Su extradición y posterior declaración de culpabilidad lo colocan frente a una sentencia que podría ser decisiva para el cierre formal de su participación criminal.
Dificultades para contactar testigos y reunir documentos
El abogado Frank Pérez argumentó que la petición de prórroga responde a la imposibilidad de contactar a testigos y familiares que podrían aportar información relevante.
Según explicó en la misiva, la región enfrenta “mayor violencia e inestabilidad”, lo que dificulta la labor de su equipo para recopilar datos esenciales.
“Se necesita tiempo adicional para preparar y presentar el memorando de sentencia en nombre de mi cliente, Ismael Zambada García”, señala el texto enviado al juez.
Agrega que “circunstancias recientes fuera de nuestro control han obstaculizado significativamente nuestra capacidad para recopilar la información atenuante necesaria”.
Defensa de “Mayo” Zambada pide aplazar sentencia hasta abril https://t.co/Ui1zp0AzRB a través de @ZetaTijuana pic.twitter.com/EGnLXOqanD
— ZETA Tijuana (@ZETATijuana) December 9, 2025
Lo que podría venir para la defensa y para el proceso judicial
De otorgarse la prórroga, la defensa tendría tres meses adicionales para organizar testimonio, documentación y argumentos que podrían influir en la sentencia final.
El equipo legal busca garantizar que el tribunal reciba un panorama completo de las circunstancias personales del acusado antes de determinar su futuro.
Mientras tanto, la Corte deberá evaluar si los motivos presentados son suficientes para modificar el calendario previamente establecido.
La decisión marcará el ritmo de uno de los procesos judiciales más relevantes contra un histórico líder del narcotráfico mexicano.