Defensa de “El Mayo” solicita aplazar sentencia 90 días ante dificultades para reunir evidencia clave

Defensa de El Mayo sobre sentencia

Testigos difíciles de localizar

Violencia retrasa documentación

La defensa legal de Ismael “El Mayo” Zambada solicitó un aplazamiento de al menos 90 días para la audiencia final en la que se dictará su sentencia por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

El cofundador del Cártel de Sinaloa se declaró culpable y espera una resolución judicial que marcará uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente del crimen organizado.

La audiencia está prevista para el 12 de enero, según la Corte Federal del Distrito de Nueva York, pero su abogado insiste en que las condiciones actuales impiden avanzar con normalidad.

La solicitud fue presentada mediante una carta dirigida al juez Brian E. Cogan, encargado de conducir la fase final del caso.

Una captura con antecedentes y un proceso complejo

Zambada llegó a Estados Unidos privado de su libertad tras ser secuestrado por un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien, de acuerdo con registros judiciales, lo entregó posteriormente a la DEA.

El veterano capo figuraba durante décadas entre los más buscados, siendo considerado pieza clave en la estructura del cártel.

El caso ha atraído enorme atención debido a su trayectoria y al peso histórico que tiene dentro del narcotráfico en México.

Su extradición y posterior declaración de culpabilidad lo colocan frente a una sentencia que podría ser decisiva para el cierre formal de su participación criminal.