Declaran homicidio la misteriosa muerte de pastor en Arizona

El hallazgo del cuerpo generó gran inquietud entre vecinos y fieles de la iglesia, quienes aún intentan asimilar la noticia de la muerte del pastor.

“Quiero decir, cerramos las puertas anoche. Es algo a lo que no estamos acostumbrados”, comentó Mike Anders, vecino de Schonemann, en entrevista con FOX 10.

La tranquilidad de la comunidad rural se ha visto sacudida por un crimen que hasta ahora carece de sospechosos identificados y de un posible móvil claro.

“Hasta que sepamos qué está pasando, nadie sabe si fue un familiar o quién pudo haberle hecho esto”, añadió Anders, reflejando el desconcierto general.

