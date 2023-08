Declaran estado de emergencia en Florida por tormenta

Cabe mencionar que esta medida no solo permite la movilización anticipada de recursos y personal de emergencia.

Ante esta situación de la tormenta que se aproxima, la respuesta del gobernador DeSantis no se hizo esperar ante esta amenaza inminente.

¿Se forma ‘Idalia’?

El centro de huracanes dice que hay un 70% de posibilidades de que el sistema se convierta en tormenta tropical el lunes y un 90% de posibilidades en general.

Actualmente, este sistema se llamaría “Idalia”, pero solo si no se forma otra tormenta tropical antes que ella, según The Associated Press.

Los modelos de pronóstico no muestran que el centro de la tormenta se acerque a las áreas del suroeste de Florida donde el mortal huracán Ian azotó el año pasado.

Y luego los expertos aseguran que se dirigirá en diagonal a través del estado para emerger nuevamente en el Océano Atlántico cerca del sureste de Georgia.