Emiten alerta para las personas de la comunidad LGBT+

Campaña por los Derechos Humanos consienta a los Estados Unidos

Promueven un ambiente de tolerancia y respeto mutuo

La Campaña por los Derechos Humanos declaró el pasado martes un estado de emergencia para la gente LGBTQ+ en Estados Unidos y publicó una guía de lo que llama las leyes discriminatorias en cada estado, además de información acerca de «conocer tus derechos», recursos de salud y seguridad.

Al sonar la alarma sobre el ambiente político actual, la organización más grande del país promotora de los derechos de estadounidenses lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer dijo que los avisos sobre los peligros de viajar a ciertos lugares no bastan para ayudar a las personas que viven en los estados considerados hostiles, reportó The Associated Press.

Declaran «estado de emergencia» para las personas de la comunidad LGBTQ en EEUU

La campaña dice que responde al auge sin precedentes de leyes discriminatorias en las legislaturas estatales, con más de 70 leyes anti-LGBTQ aprobadas en lo que va del año, más del doble que el año pasado. En un informe titulado «LGBTQ+ Americans Under Attack» (estadounidenses LGBTQ+ atacados), dice que las nuevas leyes son el resultado de ataques republicanos coordinados por «grupos extremistas bien financiados».

La guía «LGBTQ+ Americans Fight Back» (los estadounidenses LGBTQ+ contraatacan) brinda información sobre la manera de denunciar violaciones de los derechos civiles y recursos para financiar trasladados y hallar empleo en los estados que considera «más seguros».