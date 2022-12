Explican qué ocurrió

“Un ataque como este contra infraestructura crucial es un delito”

“No fue aleatorio”, aseguró jefe policial

Dos subestaciones eléctricas de un condado de Carolina del Norte resultaron dañadas por disparos en lo que está siendo investigado como un delito penal, provocando daños que podrían requerir días en ser reparados y dejando a decenas de miles de personas sin luz, informaron las autoridades el domingo.

En respuesta a los apagones, que comenzaron poco después de las 7 de la noche del sábado en distintos puntos del condado Moore, las autoridades anunciaron un estado de emergencia que incluyó un toque de queda desde las 9 de la noche del domingo hasta las 5 de la mañana del lunes, de acuerdo con AP.

Cierran escuelas tras el ataque

Además, las escuelas del condado permanecerán cerradas el lunes. “Un ataque como este contra infraestructura crucial es un delito grave e intencional, y espero que las autoridades estatales y federales investiguen a fondo y lleven a los responsables ante la justicia”, tuiteó el gobernador Roy Cooper.

El jefe policial del condado Moore, Ronnie Fields, dijo el domingo en conferencia de prensa que las autoridades aún no determinan los motivos. Señaló que alguien se detuvo y “abrió fuego contra la subestación, y lo mismo ocurrió con la otra”, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.