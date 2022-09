“No estaríamos en la posición en la que estamos hoy”

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom , quien se mostró preocupado por los apagones que se aproximaban en el estado, por primera vez envió mensajes de alertas a los teléfonos de los residentes en donde les pedía en modo urgente apagar o reducir la energía no esencial.

“Si no hubiera sido por los esfuerzos de, literalmente, millones de californianos, simplemente para apagar una luz o bajar un termómetro y no usar un electrodoméstico grande, no estaríamos en la posición en la que estamos hoy. El desafío es… si abusas de eso, comienza a diluirse. Espero que no tengamos que volver a hacer eso. Si volvemos a hacer eso, tómenlo en serio. No lo hacemos a la ligera”., dijo Newsom durante un conferencia de prensa. Archivado como: Emergencia energética California