De acuerdo con la agencia The Associated Press, se detalló que después de deliberar durante nueve días después de recibir el caso el 2 de diciembre, el jurado de ocho hombres y cuatro mujeres llegó al veredicto en el segundo juicio penal del poderoso magnate del cine de 70 años, quien tiene dos años de una sentencia de 23 años por una condena por violación y agresión sexual en Nueva York.

Aunque se declaró culpable a Weinstein de los cargos, por su parte The Associated Press dio a conocer que el jurado informó de que era incapaz de llegar a un veredicto en sus alegaciones y en las de otra mujer. Se declaró nulo el juicio por esos cargos. Por ello, se tomó esta decisión como una de las más ‘polémicos’.

Declaran culpable Harvey Weinstein: ¿Cuál podría ser la sentencia?

Pero, no fue lo único que sucedió, sino que también fue absuelto de una acusación de agresión sexual formulada por una masajista que trató a Weinstein en un hotel en 2010. Se enfrenta a un máximo de 24 años de prisión cuando sea condenado. La fiscalía y la defensa no hicieron comentarios inmediatos sobre el veredicto, informó The Associated Press.

"Es hora de que el reino del terror del acusado termine", dijo la fiscal adjunta Marlene Martínez en el alegato final de la acusación. "Es hora de que el responsable sea llevado ante la justicia", indicó Martínez y citó AP.