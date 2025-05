“Él no me golpeó”: La declaración de Bárbara Estévez, esposa de Pedro Moreno, tras su arresto en Miami

Declaración de Bárbara Estévez

Arresto de Pedro Moreno

Controversia dentro del medio

Pedro Moreno, reconocido actor de origen cubano y figura habitual en las telenovelas de Televisa, fue arrestado en Miami, Florida, durante la madrugada del jueves 15 de mayo.

La detención del actor generó gran atención mediática, pues se reportó que enfrenta dos cargos legales, uno por robo y otro por violencia doméstica.

La acusación proviene de su aún esposa, Bárbara Estévez, quien fue la persona que alertó a las autoridades sobre el incidente que culminó en la aprehensión del actor.

Horas después del arresto, se llevó a cabo una audiencia judicial en la que Bárbara Estévez ofreció su testimonio, revelando detalles importantes sobre lo ocurrido.

Bárbara Estévez aclara lo sucedido durante la discusión

Durante el juicio, Bárbara Estévez aseguró que Pedro Moreno no la agredió físicamente en ningún momento. En su declaración ante las autoridades, explicó que ambos discutieron y que el conflicto se desató cuando el actor tomó su teléfono móvil y se negó a devolvérselo.

«Él no me golpeó, estábamos discutiendo para que me devolviera el celular, él no quería devolvérmelo, ahí llamé al 911», dijo la esposa del actor durante la audiencia, según reportó el sitio Univisión Famosos.

La situación provocó que Estévez solicitara la intervención de la policía, lo que derivó en el arresto de Moreno por las autoridades de Miami.

Según reportes de medios, ella fue la principal testigo en el caso y su declaración tuvo un impacto directo en los cargos presentados inicialmente contra el actor.