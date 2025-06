El Gobierno de Trump pide a empleados de VOA que regresen tras escalada del conflicto Irán-Israel

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha solicitado a varios empleados del servicio en persa de la emisora pública Voz de América (VOA) que regresen a sus puestos de trabajo.

Esto luego del ataque israelí sobre Irán y las subsecuentes contraofensivas de Teherán, según la agencia Efe.

Esta decisión forma parte de un programa masivo de recortes del Gobierno Trump, que desde marzo de este año ha impactado gravemente a la VOA.

En el marco de esta iniciativa, la mayor parte de la plantilla de la emisora ha sido despedida o puesta en baja administrativa, a la espera de que un tribunal decida su futuro.

The Trump & Musk follies… Employees of Voice of America’s Persian-language service who were sidelined by the Trump administration have been hastily called back to duty as Iran and Israel exchange missile strikes in a high-stakes Middle East conflict. https://t.co/o3FDvn0gWg pic.twitter.com/iP48fXAm6a

— John Goodman (@JohnLGoodman) June 14, 2025