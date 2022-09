“Fue algo súper rápido, súper práctico, la gente de las redes, mis fans de pronto se preocupaban de más, pero nada, lo que hice fue corregir el ‘techo’ porque ya andaba quedándome sin ‘plantitas’ (refiriéndose a su cabello) y pues le puse un poquito más… Me injerté cabello de la parte de atrás y de la parte de aquí de enfrente, que te voy a decir una cosa: el día que estuve con ustedes, ya sabía que me iba a hacer la cirugía”.

Estaba ‘mas pelón’ de lo que creía

Sin dejar pasar mucho tiempo, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey dijo que pensaba que sus entradas eran más chicas, pero que cuando lo raparon, se dio cuenta que le hacía falta más cabello: “(Ahora) Me siento como Wisin… Me está saliendo ‘costra’ y me siento bien raro porque no me puedo palpar todavía después de los siete días”.

“Por otra lado, me veo el cabello ya completo, todavía no me sale obviamente, se me ve como si fuera un tatuaje y me crea la ilusión de que se me va a ver el cabello un poquito más abajo”, comentó Edwin Luna, quien compartió que cuando era pequeño tuvo que ser operado de la nariz debido a un accidente, además de otras cirugías a las que ha tenido que someterse ‘por borrachote’.