Muere la famosa conductora Talina Fernández

Fue hospitalizada de emergencia

Dan a conocer de qué falleció tras ser internada

¿De qué murió Talina Fernández? Este miércoles 28 de junio se ha confirmado la muerte de la querida conductora mexicana Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, mejor conocida como Talina Fernández. Lamentablemente perdió la vida a los 78 años de edad luego de haber sido hospitalizada.

Coco Levy, hijo de la conductora había revelado ante los medios de comunicación que su madre había sido internada de emergencia. De igual manera, mencionó que se encontraba delicada de salud en un hospital de la Ciudad de México, tan solo unas horas antes de anunciar su fallecimiento.

Pierde la vida «La dama del buen decir»

Cabe mencionar que en los últimos días la llamada «La dama del buen decir» había presentado complicaciones en su salud a causa de la leucemia, misma que la mantuvo internada en el área de terapia intensiva. Tras haber luchado hasta los últimos instantes, lamentablemente no pudo vencer esta enfermedad.

«He estado malita de salud. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir ni nada… estoy como aguada», dijo a la prensa hace unos días la conductora mexicana, afirmando que no sabía los motivos de su malestar, la cual terminaría siendo la causa de su muerte.