Según detalla El Comercio , su muerte no está relacionada con alguna enfermedad sino por una decisión propia. Manuel, al parecer se habría quitado la vida después de llevar años luchando contra problemas psicológicos que no había podido superar.

Originario de Italia, el celebridad de redes sociales tenía tan solo 35 años de edad, por lo que le quedaba toda una vida por delante y metas por cumplir, lo cual hace que su muerte se convierta en todo un misterio para quienes no fueron cercanos a él.

¿Manuel Vallicella murió por depresión?

Hasta el momento, no se han conocido los motivos por los que el también influencer decidió quitarse la vida, algunos usuarios de Instagram destacan que es probable que ello no se conozca debido a que no dejó ninguna comunicación antes de la fatídica decisión.

Por otra parte, lo que si era conocido es que el joven sufrió la pérdida de su madre en 2019, así que algunos amigos suyos han manifestado su deseo de que se encuentre con ella de manera espiritual, según detalla el medio El Comercio.