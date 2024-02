¿De qué murió la modelo Kamylla Cristina Rosa?

Trágica muerte de modelo y actriz

Vio truncados sus sueños a los 22 años de edad

Brasil se viste de luto

Una triste noticia se dio a conocer a unas horas del Día de San Valentín: la modelo Kamylla Cristina Rosa murió a los 22 años de edad.

A la también actriz se le conocía como Mila María, el cual en realidad era su nombre artístico.

No pasó mucho tiempo para que usuarios de redes sociales expresaran sus condolencias. Que en paz descanse.

De acuerdo con información del portal Need to know, Kamylla Cristina Rosa, además de modelo y actriz, se desempeñaba como publicista.

Con el nombre de Mila María apareció como extra en una serie de televisión dramática musical llamada Rensga Hits!

Su sueño era convertirse en una actriz famosa, y junto con un amigo, estaba por abrir su propia agencia de publicidad.

Tras su lamentable fallecimiento, su familia la enterró en el municipio de Goiânia, en Brasil, en pleno 14 de febrero.