¿De qué murió el actor Chance Perdomo?

No obstante, al día de hoy muchos no tienen claro cuál fue la causa de muerte de este joven artista. Que en paz descanse.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Joe Flaherty actor de ‘Freaks and Geeks’ muere a los 82 años tras problemas de salud

El tercer mes de este 2024 no podía terminar de la peor manera con una triste e inesperada noticia.

Todo un futuro por delante

Chance Perdomo nació el 19 de octubre de 1996 en Los Ángeles, California, pero se mudó a Southampton, Hampshire, en Inglaterra, con su mamá cuando era niño.

Aunque tenía toda la intención de estudiar Derecho, se inclinó por el mundo de la actuación.

En 2018, participó en la serie Chilling adventures of Sabrina, de Netflix, donde interpretó a Ambrose Spellman.

Ese mismo año, formó parte de la película Three killed by my debt de la BBC de Londres, Inglaterra.