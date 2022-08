Edna Schmidt: ¿Expresó su última voluntad?

En la última entrevista que presentó con la periodista Neida, Edna habló sobre la mala experiencia que tuvo al salir de Univisión y lo mal que sintió con la renuncia que le presentaron. Días antes de fallecer, Edna Schmidt, le pidió a su amiga periodista que retirara la entrevista porque deseaba poder regresar a trabajar.

“La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad. Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación, así que de inmediato la retiré de mi canal“, indicó Neida. Archivado como: Edna Schmidt