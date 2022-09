Revelan los motivos de su muerte

Popular por su éxito ‘Gangsta’s Paradise’

Autoridades ofrecen detalles

Uno de los raperos más famosos del hip hop de la década de 1990 con éxitos como ‘Gangsta’s Paradise’ y ‘Fantastic Voyage’, falleció el día de ayer a los 59 años. Hoy, autoridades confirman de qué murió el rapero Coolio, te contamos los detalles.

Según la agencia The Associated Press, Coolio murió en la casa de una amistad el miércoles en Los Angeles, dijo su mánager Jarez Posey. La causa de su fallecimiento no estaba clara de momento, ahora autoridades ofrecieron detalles del deceso.

Muere el rapero Coolio a los 59 años

A través de CNN se compartió un video en el que se observa al teniente Byron Roberts, del Departamento de Polícia de Los Ángeles, ofreciendo todos los pormenores de como murió el ganador al Grammy como mejor interpetación de rap por ‘Gangsta’s Paradise’.

El artista, cuyo nombre verdadero es Artis Leon Ivey Jr., nació en Monessen, Pennsylvania al sur de Pittsburgh, según compartía en su cuenta de Instagram, a sus 59 años aún se mantenía vigente en la industria musical y haciendo shows.