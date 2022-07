Después de su primera captura en 1985, 28 años más tarde logró tener nuevamente su libertad Rafael Caro Quintero en 2013. Sin embargo aquel juramento de no volverse a involucrar en el mundo de la droga que había realizado frente a las autoridades para poder salir de prisión fue una “mentira piadosa”, pues el “Narco de narcos” no pretendía irse del crimen organizado.

Caro Quintero aseguraba su plan con “El Chapo”

Sin embargo no todo estaba asegurado para Quintero, pues al plantearles su idea a “El Chapo” y a otro de sus grandes amigos “El Mayo” Zambada, Caro recibió una negativa y le advirtieron que no volviera a las “andadas”, ya que ya no contaba con el liderazgo y poder que llegó a tener en la década de los 70 y 80, según El Heraldo de Juárez.

Según Prensa Libre, “El Mayo” por su parte, le ofreció a Quintero protección y seguridad en un alejado pueblo para que pudiera vivir tranquilamente de su retiro. Caro Quintero no accedió, ya que decía que por derecho de antigüedad podía formar parte del Cartel de Sinaloa, sin pedir permiso a los que algunas vez fueron sus subordinados en el extinto Cartel de Guadalajara.