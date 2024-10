Dayron confiesa apuñalar a una mujer en Miami.

Un hombre de 33 años, identificado como Dayron Céspedes, ha sido detenido y permanece en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Esto después de confesar el pasado jueves haber apuñalado a una mujer en repetidas ocasiones con un cuchillo táctico en un apartamento de Miami.

En el apartamento donde se encontraban presentes varios niños.

Así lo reportó el medio Local10.

Police: Man confesses to using tactical knife to stab woman at apartment with children in Miami https://t.co/h88xlJkOU1

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 27, 2024