Dayanara Torres rompe el silencio y responde si Marc Anthony “es un hombre malo” a más de dos décadas de su separación

Dayanara Torres sobre Marc Anthony

Recuerda relación complicada

Busca paz y respeto

Dayanara Torres volvió a hablar sobre Marc Anthony, su exesposo y padre de sus hijos, en un reciente episodio del Enrique Santos Show, donde colabora actualmente.

Han pasado 22 años desde su separación, pero el interés por la relación entre ambos continúa generando conversación en el público y los medios.

Durante la emisión del 4 de diciembre, un comentario del comunicador Fernando Girón abrió la puerta a una inesperada pregunta sobre el cantante.

La reacción de Torres, entre risas y evasivas, volvió a colocar su historia con Marc Anthony en el centro del debate mediático.

“¿Marc Anthony es un hombre malo?”: la pregunta que sorprendió a Dayanara

Girón recordó que, minutos antes, mencionó al aire que Dayanara había estado casada con el intérprete, lo que llevó a la presentadora a responderle: “¿Y tú quieres decir que Marc es un chico malo?”.

El comunicador aclaró que no insinuaba nada, pero la conversación avanzó hasta la pregunta directa: “Dayanara: ¿Marc Anthony es un hombre malo o no? ¿O un buen hombre?”.

Torres, entre risas nerviosas, giró los ojos y dijo: “Bueno…”, mientras fingía fallas técnicas en el micrófono con un: “Espérate. El micrófono no sirve. ¿Qué está pasando?”.

Finalmente, evitó responder de manera contundente y coincidió con Enrique Santos cuando intervino diciendo: “Paz, no guerra”. La modelo no ofreció más declaraciones y la conversación avanzó sin que ella calificara a su exmarido.