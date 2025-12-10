Buscar
Inicio » Entretenimiento » Dayanara Torres rompe el silencio y responde si Marc Anthony “es un hombre malo” a más de dos décadas de su separación

Dayanara Torres rompe el silencio y responde si Marc Anthony “es un hombre malo” a más de dos décadas de su separación

Dayanara Torres aborda con humor y prudencia preguntas sobre el cantante mientras recuerda vivencias pasada.
Por 
2025-12-10T21:36:02+00:00
Dayanara Torres sobre Marc Anthony/Foto: Mezcalent

Publicado el 12/10/2025 a las 16:36

  • Dayanara Torres sobre Marc Anthony
  • Recuerda relación complicada
  • Busca paz y respeto

Dayanara Torres volvió a hablar sobre Marc Anthony, su exesposo y padre de sus hijos, en un reciente episodio del Enrique Santos Show, donde colabora actualmente.

Han pasado 22 años desde su separación, pero el interés por la relación entre ambos continúa generando conversación en el público y los medios.

Durante la emisión del 4 de diciembre, un comentario del comunicador Fernando Girón abrió la puerta a una inesperada pregunta sobre el cantante.

La reacción de Torres, entre risas y evasivas, volvió a colocar su historia con Marc Anthony en el centro del debate mediático.

“¿Marc Anthony es un hombre malo?”: la pregunta que sorprendió a Dayanara

Dayanara Torres sobre Marc Anthony
Dayanara Torres sobre Marc Anthony y cómo fue su relación-Foto: Mezcalent

Girón recordó que, minutos antes, mencionó al aire que Dayanara había estado casada con el intérprete, lo que llevó a la presentadora a responderle: “¿Y tú quieres decir que Marc es un chico malo?”.

El comunicador aclaró que no insinuaba nada, pero la conversación avanzó hasta la pregunta directa: “Dayanara: ¿Marc Anthony es un hombre malo o no? ¿O un buen hombre?”.

Torres, entre risas nerviosas, giró los ojos y dijo: “Bueno…”, mientras fingía fallas técnicas en el micrófono con un: “Espérate. El micrófono no sirve. ¿Qué está pasando?”.

Finalmente, evitó responder de manera contundente y coincidió con Enrique Santos cuando intervino diciendo: “Paz, no guerra”. La modelo no ofreció más declaraciones y la conversación avanzó sin que ella calificara a su exmarido.

Su testimonio previo sobre la dinámica de su matrimonio

No es la primera vez que Dayanara reflexiona públicamente sobre lo que vivió junto al cantante.

En 2022, durante una conversación íntima con Giselle Blondet para el pódcast Lo que no se habla, compartió detalles sobre la dinámica que marcó su relación.

“Yo vengo del campo, [era] más sumisa… si [él] me decía tal cosa, pues eso es lo que yo voy a escuchar”, contó al recordar la forma en que su personalidad influyó en su matrimonio.

Añadió que rara vez llevaba la contraria, incluso cuando por dentro sabía que tenía razón, una actitud que hoy reconoce como resultado de su formación y falta de experiencia.

Restricciones y control en su vida cotidiana

Torres también reveló que durante su matrimonio enfrentó limitaciones que la hacían sentir dependiente.

“No podía, por ejemplo, levantarme un día, tomar un automóvil y conducir a donde yo quisiera”, explicó durante la entrevista.

Detalló dos razones: había dejado vencer su licencia y “siempre me manejaba una persona del séquito [de Marc]”.

Estas declaraciones dieron nueva perspectiva a la relación, mostrando que su vida estaba marcada por rutinas controladas y poca autonomía.

Un reencuentro mediático que revive viejos temas

El reciente intercambio en el programa de radio puso nuevamente a Torres en el foco mediático sin necesidad de dar una respuesta directa.

Su postura —entre humor, incomodidad y diplomacia— dejó claro que prefiere evitar calificativos sobre su exmarido por respeto a sus hijos y a su propia evolución personal.

Con el paso de los años, Dayanara ha construido una imagen pública centrada en la paz, el crecimiento emocional y el bienestar familiar.

Su reacción sugiere que, aunque el público siga buscando respuestas sobre su relación con Marc Anthony, ella ha optado por dejar atrás las confrontaciones del pasado.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Dayanara Torres (@dayanarapr)

Regresar al Inicio
