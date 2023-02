La exreina de belleza ha dicho algo al respecto

¿Le mandó una indirecta a Marc?

El cantante se casó la semana pasada Marc Anthony se casó con Nadia Ferreira la semana pasada en una exclusiva boda en Miami, Florida. Decenas de celebridades estuvieron presentes. Una gran incógnita era saber que opinaba Dayanara Torres, exesposa del cantante ante el nuevo matrimonio del padre de sus hijos. Aunque cuando se le pregunto hace unos meses del compromiso, ella dijo que se encontraba feliz por Marc y que le deseaba buena suerte y felicidad en esa nueva etapa. Recordando que el cantautor se ha casada un total de cuatro veces en sus 54 años. Dayanara Torres tuvo una exclusiva con People en Español, dónde contó como ha sido la vida siendo madre soltera. La exMiss Universo se divorció del cantante de origen puertorriqueño en 2003 y al poco tiempo se casó con la actriz y cantante Jennifer López. "El tiempo de Dios es perfecto, así lo defino. Hoy vivo una de las etapas más felices de mi vida y siento que Dios y el universo conspiraron para que fuese así", confiesa en exclusiva al medio. Muchos han comentado que algunas de sus palabras son una indirecta a Marc y Nadia.

Muy orgullosa de sus hijos “Tuve a mis hijos jovencita, los crié con los valores y amor que me criaron a mí, con humildad y trabajando por lo que quieren”, y agrega. “Hoy día ya graduados de high school y emprendidos, encaminados en sus estudios, con unos corazones que valen oro”. Marcelo Gama es el nuevo de la puertorriqueña y es el tercer hombre más valioso de su vida: “”Hace dos años llega el amor a mi vida en el momento más perfecto. Hoy vivo una vida tan plena, me levanto y me acuesto con una sonrisa porque no puedo estar más agradecida”.

Dayanara Torres rompe silencio: ¿Indirecta a Marc Anthony? "Trabajando, viajando y disfrutando la vida acompañada de un hombre maravilloso que no solo me ama y me quiere ver brillar, también ama a mis hijos y a mi familia". Algunos han tomado sus palabras como una indirecta al famoso cantante, pues hace unos días acaba de contraer matrimonio por cuarta ocasión. "Pero después que se caso Anthony le están dando atención a esta mujer", comento un internauta en la publicación de Instagram dónde People en Español anunció la exclusiva. "Tal vez no aceptó que el otro se volviera a casar y anda queriendo que todos la volteen a ver".

En septiembre del año pasado, confesó que no se divorciaba de Marc Anthony por el bien de sus hijos. Y es que la ex Miss Universo sostuvo una charla con Giselle Blondet en su podcast, donde Dayanara no se contuvo y señaló que aunque era consciente de que la relación que sostenía con Marc había llegado a su fin, ella se mantuvo al lado del artista por el bien de sus pequeños. Torres relató que con tal de que los niños crecieran junto a Anthony se sacrificó, tal como lo hicieron sus padres cuando ella y su hermana eran niñas, por lo que de cierto modo siguió el ejemplo del hombre y la mujer que le dieron la vida, aunque en el caso de ellos fue un tanto distinto.

