¿Dayanara Torres sustituye a Lili Estefan en ‘El Gordo y la Flaca?

Primero sonaron las alarmas ante la falta de la presentadora principal del programa, sin embargo, no es nada serio.

Sin embargo, la presencia de la famosa vedette resulto no ser del agrado de los espectadores del programa.

La famosa actriz no fue bien recibida por la audiencia, quienes no dudaron en dejar sus opiniones al respecto.

No obstante, lo espectadores del famoso programa de espectáculos se manifestaron por medio de las rede sociales.

Público la rechaza

Luego de que Ninel Conde fuera presentada para estar en el set de ‘El Gordo y la Flaca’, los usuarios dejaron su opinión.

«Y vendrán cosas peores… presentarle como UNA GRAN DIVA, no, no, no, que bajo han caído», expresó alguien en Instagram.

«Sinceramente, te ves muy pelada, muy vulgar», expresó otra persona por medio de los comentarios de la cuenta del programa.

A pesar de que se trataba de una participación temporal, los espectadores se mostraron molestos ante su llegada.