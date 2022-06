¡Dayanara Torres causó revuelvo por su participación en La Mesa Caliente!

La intervención de Torres no pasó para nada desapercibida, al contario, la gente quedó maravillada con su participación, con su belleza, y su forma de expresarse: “¿Y, por qué no para siempre? ¡Encajas a la perfección!”, “Deberían de dejar a Dayanara en el programa”, comentaron algunas personas por medio de una publicación de la puertorriqueña.

Recordó como fue su matrimonio con Marc Anthony

En la emisión del programa de La Mesa Caliente, todas las conductoras se encontraban hablando de la polémica separación entre el futbolista del Barcelona, Piqué, y la reconocida cantante mundial, Shakira. Por lo que Dayanara no dudó ni un segundo en plantar su punto de vista ante este tema, y no pudo evitar recordar su separación con Marc Anthony.

La ex reina de belleza se casó con el puertorriqueño el 9 de mayo del 2000 en Las Vegas, pero la relación no duró mucho tiempo, ya que se separaron en el 2004. Fruto de esa relación, nacieron sus hijos Cristian Muñíz Torres y Ryan Muñíz Torres. Durante la transmisión del programa, Torres recordó como era que dependía tanto de su ahora exesposo, tanto así que no podía hacer las cosas por ella misma: “Una vez yo termino esta relación y yo no sabía ni siquiera cómo echarle gasolina al auto. Era una dependencia total, donde todo el mundo hacia todo para ti. Las amistades son las amistades de tu pareja, de repente te encuentras sola y te dejas llevar. No tenía ninguna independencia”, reconoció la conductora. Archivado como: Dayanara Torres en La Mesa Caliente