Dayanara Torres cuenta la pesadilla que atormentó a su familia

La ex Miss Universo se ha encargado de que las redes sociales sean su manera de conectar con sus fanáticos alrededor del mundo.

El cumpleaños de su sobrino

A través de su publicación, la modelo reveló que su sobrino se encontraba por celebrar su cumpleaños, añadiendo como quería celebrarlo.

«Santi, que quieras pasar tu cumpleaños rezándole a San Lázaro nos ha llenado de más admiración», explicó en la publicación.

«¡Feliz cumpleaños mi Sati, you are my hero, mi campeón, mi maestro!», expresó a su sobrino quien pasó por la delicada situación.

«Te amooooooo por siempre», escribió la famosa con cariño a su sobrino que celebra un año más de vida lidiando con el lamentable accidente.