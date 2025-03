Inmigrante mexicano con permiso de reingreso fue deportado al regresar a California

«Me aventaron al suelo a descansar porque ni siquiera una cama o algo», señaló David ante las cámaras de ‘Telemundo’.

«Cosa que se me hace raro ahí, tratarte como, disculpa la palabra, como un animal», añadió a sus declaraciones.

«Nunca he tenido problemas de esa índole y eso es lo que me frustra», mencionó el inmigrante mexicano.

«Yo vengo tranquilo, confiado para ingresar, cosa que no se me dio. Me detuvieron por once horas, me esposaron para trasladarme de una oficina a otra», detalló David.