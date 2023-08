¿David Bisbal defeca en el Metro de Madrid? El cantante reacciona

Acciones legales

Ante el revuelo por la denuncia que terminó siendo falsa, David Bisbal amenazó al usuario de Twitter con una posible demanda.

Bisbal le escribió por mensaje directo a @offensiveprank asegurándole que tomaría acciones legales en su contra.

El cantante español le dijo a @offensiveprank que él y su equipo de abogados actuarían en caso que no eliminara la publicación.

«Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí, si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los de Metro».