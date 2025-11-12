La Casa Blanca advierte que los datos de inflación y empleo de octubre podrían no publicarse nunca

Cierre más largo en historia

Datos económicos en riesgo

Fed sin información clave

La Casa Blanca advirtió que los datos de inflación y empleo correspondientes a octubre podrían no ser publicados, debido al cierre del Gobierno federal que ha paralizado a las principales agencias de estadística.

Según la portavoz del Gobierno del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt, el bloqueo legislativo de más de 40 días ha afectado de forma “permanente” la capacidad de difusión de los informes económicos clave.

El cierre del Gobierno federal, que este miércoles cumple 43 días, es ya el más largo en la historia del país, según agencia Efe.

Como consecuencia, instituciones como el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) y el Buró de Análisis Económico (BEA) se mantienen sin operar, impidiendo la publicación de indicadores esenciales como el Índice de Precios de Consumo (IPC), las cifras de empleo y los datos sobre la balanza comercial.

Leavitt sostuvo en conferencia de prensa que “es posible que los demócratas hayan dañado permanentemente el sistema estadístico federal”, al afirmar que los reportes de inflación y empleo de octubre “probablemente nunca se publiquen”.

Según la portavoz, esta interrupción deja a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal “a ciegas en un momento crítico”.

La falta de información económica oficial complica las decisiones del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que se reunirá el 9 y 10 de diciembre para decidir sobre los tipos de interés, actualmente entre el 3,75 % y el 4 %, tras un recorte el mes pasado, el segundo desde diciembre de 2024.