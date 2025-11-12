La Casa Blanca advierte que los datos de inflación y empleo de octubre podrían no publicarse nunca
Publicado el 12/11/2025 a las 16:37
- Cierre más largo en historia
- Datos económicos en riesgo
- Fed sin información clave
La Casa Blanca advirtió que los datos de inflación y empleo correspondientes a octubre podrían no ser publicados, debido al cierre del Gobierno federal que ha paralizado a las principales agencias de estadística.
Según la portavoz del Gobierno del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt, el bloqueo legislativo de más de 40 días ha afectado de forma “permanente” la capacidad de difusión de los informes económicos clave.
El cierre del Gobierno federal, que este miércoles cumple 43 días, es ya el más largo en la historia del país, según agencia Efe.
Como consecuencia, instituciones como el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) y el Buró de Análisis Económico (BEA) se mantienen sin operar, impidiendo la publicación de indicadores esenciales como el Índice de Precios de Consumo (IPC), las cifras de empleo y los datos sobre la balanza comercial.
Datos de inflación y empleo en riesgo por cierre federal
Leavitt sostuvo en conferencia de prensa que “es posible que los demócratas hayan dañado permanentemente el sistema estadístico federal”, al afirmar que los reportes de inflación y empleo de octubre “probablemente nunca se publiquen”.
Según la portavoz, esta interrupción deja a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal “a ciegas en un momento crítico”.
La falta de información económica oficial complica las decisiones del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que se reunirá el 9 y 10 de diciembre para decidir sobre los tipos de interés, actualmente entre el 3,75 % y el 4 %, tras un recorte el mes pasado, el segundo desde diciembre de 2024.
Esperanza en el Congreso
Leavitt destacó que, pese a la parálisis, el Senado logró aprobar un presupuesto enmendado que fue enviado a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, para su votación este miércoles.
“Gracias a los republicanos, la Casa Blanca tiene grandes esperanzas de que este cierre llegue a su fin”, afirmó la portavoz.
Si la Cámara aprueba la legislación, Trump podría firmarla esta misma noche, lo que permitiría reabrir el Gobierno y reactivar las operaciones de las agencias federales suspendidas desde el 1 de octubre.
Impacto en los datos económicos
El cierre ha tenido un efecto directo sobre la publicación de datos económicos que sirven de base para las decisiones de política pública.
Desde el inicio de la paralización solo se ha difundido, de manera excepcional, la tasa de inflación de septiembre, que se ubicó en un 3 % interanual.
Este dato se publicó debido a su relevancia en el cálculo del ajuste del costo de vida para 2026 por parte de la Administración del Seguro Social.
Sin embargo, los informes pendientes de octubre —entre ellos el de empleo, salarios y precios al consumidor— se encuentran en pausa indefinida.
De confirmarse la pérdida de esos registros, el impacto sería duradero, afectando la comparabilidad de las series estadísticas nacionales y dificultando la lectura de la evolución económica en el último trimestre del año.