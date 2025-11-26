Daños del moho: Lo que realmente pasa cuando vives en un lugar con humedad!

Moho: Riesgos reales

Síntomas comunes de exposición

Cómo eliminarlo correctamente

Vivir o trabajar en espacios húmedos puede parecer una molestia menor, pero la presencia de moho puede convertirse en un riesgo real para tu salud.

Aunque no siempre se detecta a simple vista, sus efectos pueden sentirse en cuestión de horas o tras exposición prolongada.

Esta guía, basada en la información traducida de Yahoo News, explica qué peligros existen, cómo se diagnostica y qué hacer si sospechas que estás expuesto.

Cómo afecta el moho en tu vida

¿Qué es el moho y por qué puede ser tóxico?

El moho está presente en el ambiente, pero solo algunas especies afectan al cuerpo humano.

Lo que causa los problemas no es el moho en sí, sino las micotoxinas que generan ciertos tipos.

Puntos clave:

Las micotoxinas pueden afectar sistema respiratorio, inmunológico y neurológico.

El moho negro (Stachybotrys chartarum) es uno de los más asociados a ambientes muy húmedos.

Otros tipos como Penicillium y Chaetomium también pueden causar reacciones.

Las personas alérgicas pueden reaccionar incluso ante mohos sin micotoxinas.