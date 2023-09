A Danna Paola le gustaba una mujer, ¿es lesbiana?

El motivo de haber sacado a la luz este video fue porque quería denunciar algo que no le gusta que le hagan a ella.

Danna Paola Rivera Munguía, nombre completo de la cantante y actriz Danna Paola, no se ha librado de los escándalos durante su carrera artística.

Lo que causa molestia en Danna Paola es que cuando la ven con un hombre digan que es su novio, pero no es lo mismo si la ven con una mujer.

Al ser cuestionada sí alguna vez le había gustado una mujer, no dudó en responder que si: «Ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido».

«Tuve un crush muy grande»

Pero esto no fue todo, ya que en esta misma charla, Danna Paola confesó que en un momento de su vida tuvo un crush muy grande con una chica.

Sin embargo, la joven artista no entró en más detalles, solo dijo que en su próximo disco hablaría sobre este tema.

Por supuesto que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y hubo de todo.

«¿O sea que hay una posibilidad por muy mínima o minúscula que sea?», «No sé por qué no me sorprende, si mi intuición me decía que algo tiene de gay».