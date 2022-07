Sin embargo, la reconocida cantante mexicana, Danna Paola fue víctima de las críticas en las redes sociales debido a la vestimenta que se encontraba luciendo en la alfombra roja. La también actriz portaba un vestido transparente color amarillo y un look totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

Esto llamó la atención de los internautas debido a que gracias a su transparencias se podría observar que no estaba usando un sostén,sino que dos cintas negras en forma de “X”. La cantante mencionó que el vestido estaba inspirado en su nueva canción y los proyectos próximos que lanzaría. Archivado como: Danna Paola vestido transparente

Fue a través de las redes sociales donde los internautas le dieron con todo a Danna Paola, debido a que su vestimenta no fue de su agrado. La ceremonia se llevó a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Ahí, la joven artista apareció con un con un vestido “transparente” que dejaba ver su lencería en color negro.

“Pobrecita no se mira nada bien”

Inmediatamente las críticas se hicieron presentes en distintos perfiles de red social, donde mostraron su disgusto por el atuendo de la mexicana: “Me estresa que siempre se quiere ver cómo las demás , primero cómo beli y ahora como Eiza González”, fue el comentario de un internauta.

“Pobrecita no se mira nada bien”, “Yo lo que veo es el vestido feo que se puso”, “Esta bendita obsesión de estar delgada las manda al panteón”, “Preocupante ,no puede ser que la gente allegada a ella no hagan algo”, “Mal, muy mal si es por vanidad porque la siguen muchas jovencitas que buscan asemejarse a ella y es un muy mal ejemplo”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Danna Paola vestido transparente