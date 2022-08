¿Cuál es la dieta de la cantante?

Danna Paola sorprendió con su nueva imagen

A través de IG confirmó que dieta sigue

¡SORPRENDE CON NUEVA IMAGEN! La cantante mexicana, Danna Paola, sorprendió al bajar un par de libras y eso se debe a la sencilla dieta que lleva a cabo día con dúa que le ha hecho obtener una imagen totalmente diferente. La estrella de Netflix, contestó las dudas de sus seguidores tras cuestionarse su bajo peso e informó que no tiene algún trastorno alimenticio que le haya hecho perder su peso.

Las estrellas, suelen mostrar sus dietas en redes sociales y compartir con sus seguidores como logran obtener la figura que poseen. Algunas de ellas, inclusive, sacan productos alimenticios para que sus fanáticos puedan conseguir mejores resultados, tal es el caso de Bárbara de Regil, quien no dudó en sacar a la venta su proteína y ofrecer ejercicios para mejorar el físico.

¿UN RÉGIMEN ESTRICTO?

Tras las críticas que ha sufrido Danna Paola por su aspecto físico, la cantante respondió contundentemente sobre su dieta para lograr la pérdida de peso -saludable- que enfrentó desde hace un par de años. Fue a través de redes sociales, que la mexicana no dudó en señalarles a sus seguidores que tiene un régimen alimenticio sano y que, cuida de su peso.

La nueva imagen que ha presentado la cantante, levantó las sospechas de sus seguidores y causó cierta preocupación, por esa razón Danna Paola no ha dudado en externar que su cambio se debe a una dieta estricta que ha estado siguiendo desde hace un par de años. Según se ha dado a conocer, la cantante no come carnes rojas ni pollo, indicó Paris Bean.