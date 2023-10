Danna Paola humilla a Ángela Aguilar en pelea del canelo

Danna Paola, causó gran sorpresa al no equivocarse mientras cantó el himno nacional mexicano y los internautas no dudaron en compararla con Ángela Aguilar.

«¡Danna Paola canto bien bonito el himno! No como la argentina esa de Ángela Aguilar que nos durmió a todos», escribieron en ‘X’.

Específicamente, en ‘X’ -anteriormente Twitter-, los internautas no dudaron en comparar ambas presentaciones, destacando la interpretación de la actriz mexicana.

¿La defienden?

La razón de la mayoría de críticas hacia Ángela Aguilar, se debe a su comentario tras el Mundial Qatar 2022, debido a que apoyó a Argentina y destacó que su madre es de ese país.

Por esa razón, los internautas no dudaron en recordar que la hija de Pepe Aguilar se siente orgullosa de ser «mitad argentina» y comparar su actitud con la actriz mexicana.

«Cantó el himno en la pelea del Canelo y le metió notas que no van y no los veo criticando como a Ángela Aguilar, la razón es que Danna no se cree de linaje y argentina.», señalaron

«El punto es, si caes mal, siempre serás criticada para mal, aunque hagas bien las cosas y al revés», confirmaron usuarios en X.