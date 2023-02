La cantante mexicana protagoniza bochornoso momento en el escenario

Danna Paola impacta a todos al besarse con su bailarina

Las críticas que ha recibido la también actriz

A Danna Paola se le cae la falda: Estos últimos días, la cantante y actriz mexicana ha estado muy ocupada con su gira ‘Éxtasis’, la cual ha tenido un enorme éxito por diversas partes de México e incluso ha llenado los lugares en donde se ha presentado, y es que la intérprete de ‘Oye Pablo’ ha sorprendido a todos con su nueva faceta como artista.

Danna Paola no ha dudado ni un segundo en hacerse notar, y no solamente por la espectacular forma en la que canta y baila, si no que ha protagonizado momentos bastante controversiales. Recientemente tuvo un incidente con su vestuario y enseñó todo, pero no solo eso, si no que vivió un momento bastante íntimo con otra chica.

A Danna Paola se le cae la falda: ¡Vive bochornoso momento sobre el escenario!

En un video compartido por el Instagram de ‘La Lengua Te Ve’, podemos ver como la mexicana de 27 años se encontraba cantando, sin embargo se detuvo al percatarse que una parte de su atuendo se había deslindado de ella, fue su falda, sin embargo Danna Paola supo reaccionar rápido.

En las imágenes se puede observar como uno de sus bailarines la ayuda para acomodarse rápidamente su falda, mientras que aún mostraba un poco lo que traía por debajo. La actriz de ‘Élite’ se notó un poco apenada, sin embargo continúo con su presentación como si nada hubiera pasado. Archivado como: A Danna Paola se le cae la falda