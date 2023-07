Las incómodas palabras que Danilo Carrera le dijo a la famosa cantante

La cantante recibió el premio ‘Agente de Cambio’, sin embargo mientras que la charla con Danilo estaba finalizando y Camila Cabello se encontraba bastante enfocada hablando sobre ésta problemática social, el actor no pudo aguantar el expresarle a la artista lo atractiva que le resulta y le dijo:

“¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes del cambio climático? How hot you are (lo ardiente que eres)”, “I had to say it (tenía que decírtelo)”, expresó Danilo a la intérprete de ‘Havana’, la artista solamente se limitó a decir «Oh, wow» notoriamente incómoda por el momento.