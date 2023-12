Danilo Carrera hace revelación sobre una ex novia que sorprende a todos

«Y claro, ella estaba molesta conmigo porque yo no le daba lo que ella quería», contó el galán de telenovelas.

«A mí me pasó una vez, y esta sí es experiencia mía de verdad. Una exnovia me decía ‘estás muy contentito, ya te la voy a armar de…’, confesó declarando el actor.

Mientras el show abordaba temas serios como la traición y los problemas de pareja, el actor no se quedó atrás al compartir una mala experiencia que vivió.

Revelación de Danilo Carrera en ‘Hoy Día’

Danilo declaró que esa persona, cuyo nombre nunca mencionó, estaba buscando ‘acelerar’ las cosas:

«Ella quería una familia, casarse, hijos, yo no quería eso, entonces cada vez que podía, no me dejaban irme. Era casi un secuestro, te lo juro», confesó Carrera.

En medio de la intensidad del relato, Danilo Carrera destacó las habilidades particulares que las mujeres poseen y cómo, en la actualidad, el mundo tiende a favorecerlas.

Sin embargo, señaló con firmeza que esto se convierte en un problema cuando algunas mujeres se aprovechan de esa situación.