Danilo Carrera dice que Ricky Martin estaba interesado en él

«Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man», comentó Carrera, dejando a los oyentes intrigados sobre los motivos detrás de esta breve conexión virtual.

Danilo Carrera habla sobre Ricky Martin

«No fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga», afirmó Carrera, despejando cualquier especulación sobre su decisión de no aceptar las invitaciones.

Su declaración sugiere que, a pesar de la admiración por la música de Ricky Martin, el actor ecuatoriano optó por mantenerse alejado del cantante.

Durante su participación en el podcast, Danilo Carrera, quien confesó ser un fanático de la música de Ricky Martin desde su infancia.

Incluso se dio a la tarea de mencionar sus canciones preferidas del artista destacando algunas canciones menos conocidas de Ricky Martin.