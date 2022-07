Daniella Navarro, la actriz que ha causado sensación en la Casa de los Famosos no solo lo hace por su gran talento y sobre todo por su cuerpazo que vuelve locos a casi todos los hombre, es por eso que no duda de presumir su figura y más cuando posa con un traje de baño, pues su especialidad es ‘derretir’ las pupilas de sus fans en Instagram .

Daniella Navarro: DESATA EL FUROR

En otra publicación apareció con un bikini azul y escribió lo siguiente: “Los que me conocen saben que a nivel personal soy una mujer cuadriculada, que no me salgo de mi agenda, que no me salgo de mis patrones, que todo lo llevo con X y (palomita), que aunque sepa que lo que pienso está mal así me mantengo firme, soy terca como mula hasta más”.

Y agregó: “Pero los años me están enseñando abrir ese cuadro en una esquina, que tomar no es tan horrible como pensaba, que divertirme dentro de lo que para mi no era diversión esta bien, que el pensar cada paso y ganarle a mi mente no todo el tiempo esta bien , en conclusión si tienes un control de tu mente, a veces dejarla que te gane no esta mal”. Archivado como: Daniella Navarro